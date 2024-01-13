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Эксперт объяснил, почему правительство отменило запрет на отключение потребителей

Фото: эксперт объяснил, почему правительство отменило запрет на отключение потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров был вынужден отменить запрет на отключение должников, потому что потребители могли остаться без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

Он пояснил, что этой зимой украинская энергосистема вошла с меньшим запасом мощностей. Это связано с массированными атаками на энергетические объекты.

Также из-за уменьшения температуры возросло потребление электроэнергии. В таких условиях запрет на отключение потребителей из-за долгов может привести к блэкаутам.

"Правительство вынуждено это было сделать (отменить запрет на отключение потребителей, - ред.). Не потому, что он хотел или потому что оно прав. Оно вынуждено, потому что могут остаться без электроэнергии очень много потребителей", - сказал Плачков.

Он также добавил, что население дисциплинированно платит за потребленную электроэнергию, в то время как значительное количество долгов формируют юридические лица.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.

 

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Электроэнергия