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Эксперт объяснил, почему правительство было вынуждено увеличить тариф на свет

Понедельник 10 июня 2024 14:20
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Эксперт объяснил, почему правительство было вынуждено увеличить тариф на свет Фото: эксперт объяснил, почему правительство было вынуждено увеличить тариф на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Увеличение тарифа на свет потребовалось, потому что потери в энергетике сделали невозможным поддержку его дотирования.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"К большому сожалению, война длится значительно дольше и сопровождается серьезными потерями в энергетическом секторе. Потери, в частности, обусловили серьезные кассовые разрывы и невозможность дотировать тариф для населения", - сказал он.

Прокоп рассказал, что сейчас сложная ситуация с энергоснабжением из-за потери 9 ГВт мощностей в результате обстрелов. Это примерно половина зимнего потребления электроэнергии.

В то же время ситуация с энергообеспечением усложняется из-за того, что атомные энергоблоки идут в плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.

"Надо себя готовить к тому, что мы можем жить в таких обстоятельствах, когда свет в домах будет только половину суток. И это, если мы не учитываем каких-либо потенциальных ударов, которые могут произойти до зимы. Ситуация на самом деле очень тяжелая", - подчеркнул. Прокоп.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

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