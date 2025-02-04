Эксперт объяснил, почему Украина не может импортировать электроэнергию, когда это критически необходимо

"Из-за теплой погоды в январе практически очень маленький импорт происходил. Мы не использовали даже и 10% того невозможного импорта, который технически могли бы забрать. Но если честно, то цены в Европе не являются такими, что способствуют импорту, цены не являются низкими. Поэтому, собственно, когда возможно не импортировать, то, конечно, сейчас лучше не импортировать", - пояснил эксперт.



В то же время Харченко отметил, что в периоды, когда энергосистема сталкивается с дефицитом и возникает необходимость введения ограничений для потребителей, импорт должен был бы расти. Однако этому препятствуют действующие регуляторные механизмы.



"Другое дело, что когда дело идет к отключениям и когда ситуация идет к тому, что надо включать ограничения, здесь было бы желательно, чтобы импорт рос. Но объективно мы до сих пор имеем регуляторные проблемы, которые вызваны ограничением национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг, которая ограничивает цены на украинском рынке электроэнергии. А когда за рубежом цена выше чем в Украине, соответственно, импортировать невозможно", - подчеркнул Харченко.



По его мнению, эта проблема остается нерешенной уже в течение длительного времени, несмотря на постоянные обсуждения ее важности для стабильности энергосистемы.



"Поэтому, к сожалению, эта проблема, о которой, честно говоря, с вами мы уже год разговариваем, она до сих пор не решена Нацкомиссией", - подытожил эксперт.



Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор в ВИЭ Игорь Тынный также заявил, что нынешние ценовые ограничения тормозят возможности для импорта электроэнергии в условиях, когда рыночная цена в соседних странах выше установленных прайс-кэпов в Украине.