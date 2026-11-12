Эксперт объяснил, почему РЭБ не защищает мосты Киева от баллистики

Попадания по мостам в Киеве происходят с помощью баллистики, против которой пока нет РЭБ, а "Шахеды" в мосты почти не попадают. Сбить баллистику можно только дорогой ракетой типа Patriot, а дешевого аналога в ближайшем будущем не видно.

Почему РЭБ не может защитить мосты и метро от баллистики

"Шахедами" попасть по мостам сейчас очень трудно: последние месяцы этого почти не происходит, пояснил Тимофей Юрков. Попадания по мостам происходят с помощью баллистики, против которой пока нет РЭБ: она корректирует себя на очень большой высоте, где траектория рассчитывается, когда ракета почти в космосе.

Он добавил, что баллистические ракеты оказывают очень большое осколочное влияние, особенно когда россияне используют кассетные. По его словам, опасное для человека действие может достигать 500-700 метров.

"Шахеды" по мостам почти не попадают, потому что погрешность не позволяет, объяснил Юрков. Иногда они ловят где-то мэш-сеть над Киевом, но это очень редкие ситуации. Навигации нет, CRPA-антенна на последних 20-25 км подавлена, так что "Шахед" просто не попадает.

Юрков не ожидает, что с баллистикой удастся справиться так же быстро, как с угрозой "Шахедов", которую, по его словам, преодолели через несколько недель. В ближайшем будущем этого не будет, считает он. Баллистика стоит миллионы долларов, это не "Шахед", не "Герань-5" и не крылатая ракета.

По его словам, сбить баллистику за миллион можно только ракетой за миллион, то есть Patriot. Дешевого аналога или панацеи Юрков в обозримом будущем не видит. Он призвал партнеров предоставить Украине IRIS-T или ракеты для Patriot, чтобы эффективно нейтрализовать угрозу баллистики, являющейся единственной существенной для мостов.

До сих пор ли работает подмена координат

Тактика с пересылкой геопозиции в Латинскую Америку, по словам Юркова, применялась раньше и работала очень эффективно: некоторое время "Шахеды" даже разворачивались и улетали в Россию. Но на каждое действие есть противодействие.

Теперь CRPA-антенны защищены так, что когда происходит подмена координат, "Шахед" видит: через секунду он не мог оказаться в Латинской Америке, Польше или над Москвой. Были случаи, когда координаты подменялись на Московскую область. Дрон анализирует, что времени на такое перемещение недостаточно и просто отклоняет эту точку.

Если у спуфинга достаточно мощности, чтобы полностью закрыть дрон от реальных спутников, он опирается на инерциальную навигацию и это ничем не отличается от глушения, пояснил Юрков. Если же ему доступны настоящие спутники, он ориентируется на них, отклоняя подмененный сигнал.

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