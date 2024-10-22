Эксперт объяснил, почему наступление РФ на востоке Украины действительно провальное

По его словам, нельзя назвать наступление россиян на востоке успешным. Даже несмотря на возможную потерю Украиной ряда населенных пунктов.

"Это нельзя считать успехом наступательной операции. Это провальная наступательная операция со стороны россиян. Они не достигли той цели, которая прописана в боевых уставах и которая была в боевых распоряжениях подразделений, которые должны были предпринимать наступательные действия. Это главное", - сказал Гетьман.

По его мнению, россияне потерпели крах благодаря мужеству, профессии и мотивации наших военнослужащих. Он отметил, что в боевых распоряжениях РФ не прописывается ползучее продвижение на 100 метров. А наступательная операция по такой линии фронта, как на Востоке, должна осуществляться через прорыв и продвижение вглубь.

"По боевому уставу стоит задача прорвать линию фронта в ширину 6-8 км, чтобы туда можно было направить те резервы, которые есть, чтобы окружить врага и зайти ему в тылы. Это задача, например, наступающей дивизии. На восточном фронте - это 60 – 80 км – по большому счету должны наступать две дивизии», – подчеркнул он.