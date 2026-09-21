Эксперт объяснил, помешают ли мороз и туман РЭБ в борьбе с реактивными "Шахедами"

Перед осенне-зимним периодом Россия массово переходит на реактивные модификации "Шахедов", "Бандероли" и другие удешевленные аналоги крылатых ракет, что существенно усложняет их перехват.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Балистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой" и комментарии соучредителя Contra-Drone Тимофея Юркова.

Главная угроза сезона - скорость

По словам Юркова, ключевое изменение в тактике врага перед осенне-зимним периодом - это массовый переход на реактивную тягу. Речь идет о реактивных модификациях "Шахедов", изделиях типа "Бандероль" и других удешевленных российских аналогах крылатых ракет, которые существенно повышают динамику воздушных атак.

Главная проблема с такими целями - именно скорость. Она критически сокращает время на реакцию сил перехвата и уменьшает окно нахождения ракеты или дрона в зоне действия станций РЭБ.

За тот короткий промежуток времени, пока скоростная цель пролетает мимо станции помех, ее бортовая навигация просто не успевает накопить достаточную погрешность, чтобы существенно отклониться от курса или сорвать выполнение задания.

Ситуацию дополнительно усложняет то, что враг начинает активно внедрять 16-канальные помехозащищенные CRPA-антенны и применять Mesh-связь для взаимодействия между средствами поражения.

Единственным действенным ответом со стороны РЭБ, подчеркивает Юрков, масштабное наращивание количества и плотности таких систем на маршрутах подлета.

Лишь формирование сплошного эшелонированного поля помех вдоль всего направления движения позволяет создать достаточную экспозицию для гарантированного подавления помехозащищенной навигации, разрыва Mesh-сетей и срыва точной наводки на объекты инфраструктуры.

Почему непогода не мешает РЭБ

Юрков отмечает, что насыщенное реактивными целями небо делает классические мобильные огневые группы со стрелковым оружием и прожекторами практически непригодными - перехват ложится на ЗРК, расчеты ПЗРК и средства РЭБ.

Осенняя и зимняя непогода бьет прежде всего по оптике: низкая облачность в 100–150 метров и плотный туман оставляют операторам ПЗРК считанные секунды на визуальный захват реактивной цели тепловой головкой до того, как она снова исчезает в облаках.

А вот для комплексов РЭБ мороз и непогода не являются критическим препятствием - радиоволны пробивают тучи и туманы любой плотности, поэтому в "слепую" погоду значение радиоэлектронной защиты только растет.

Зимние вызовы для самих систем РЭБ

Несмотря на это, зима добавляет и чисто эксплуатационное трение, отмечает соучредитель Contra-Drone. Возрастает нагрузка на системы питания и генераторы, в постоянном уходе от обледенения требуют поворотные механизмы антенных комплексов, а очень плотный мокрый снег создает дополнительное затухание высокочастотных сигналов.

Однако системно, заключает Юрков, РЭБ остается самым надежным всепогодным эшелоном, работающим автономно от оптической видимости.