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Эксперт объяснил, может ли "Шахед" уничтожить мост

19:21 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Южный мост (Wikipedia)

Несколькими ударами "Шахедов" большой мост разрушить невозможно. Тактика россиян - психологическое давление и логистический коллапс.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили авиационный эксперт Константин Криволап и соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Может ли "Шахед" разрушить мост

"Шахед" не способен нанести мост больших разрушений, считает соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков. Особенно если этот мост такой большой, как Южный в Киеве.

"Если в одну точку бить каждый день несколькими "Шахедами", то в конце концов через недели или месяцы, возможно, удастся нанести серьезные повреждения. Но один-два локальных удара не приведут к критическому состоянию моста", - говорит Юрков.

Собеседник приводит пример Антоновского моста в Херсоне, на частичное разрушение которого было потрачено несколько десятков HIMARS. И даже при этих условиях полностью разрушить мост не удалось.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что цель ударов по мостам, в частности, 1 октября по Южному в Киеве - создание логистического коллапса во время тревоги и усиления психологического давления на население.

Криволап прогнозирует, что мосты закроют для движения минимум коммунального транспорта и киевляне не смогут перемещаться между берегами Днепра.

Читайте также: Реактивные "шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев

В то же время после обследования движение по автобусам по Южному мосту восстановили. Специалисты продолжают проверять конструкции метрополитена, который по мосту пока не курсирует.

Напомним, 1 октября россияне нанесли удар двумя дронами по Южному мосту в Киеве. В результате вражеской атаки было остановлено движение наземного транспорта и метро.

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