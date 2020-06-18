Експерт позитивно оцінив пропозиції міністра Степанова в програмі уряду

Пропозиції глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова в оновленій програмі Кабінету міністрів - правильні. Основний пріоритет для уряду зараз – медицина.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на телеканалі "112 Україна".

На думку експерта, конкретні пропозиції щодо розвитку і реструктуризації галузі надало тільки МОЗ під керівництвом Степанова. Фактично, тільки у сфері охорони здоров’я діють правильно і зважено, переконаний експерт.

Крім того, додає Карасьов, збільшення заробітної плати медичним працівникам - безумовно правильне рішення.

"Перше - це збільшили зарплату медикам, друге - збираються збільшувати зарплату медикам другого і третьої ланки, і це правильно", - заявив політолог.

На його думку, міністр Степанов знаходиться на своєму місці і є рушійною силою розвитку медицини в Україні.

"Все, що роблять по медицині - все правильно, і міністр Степанов, в тому числі, - на своєму місці", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що друга хвиля пандемії коронавірусу може статися в Україні, але це залежить в першу чергу від українців. Якщо перестати боротися з коронавірусом, він неодмінно про себе нагадає.