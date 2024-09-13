Эксперт о Покровском направлении: вопрос в том, имеет ли РФ резервы, чтобы не потерять импульс

"У них там был наступательный импульс. Видно было, что они этот импульс не хотят терять. Особенно когда началось наступление в Курской области. Долетала информация, что они с Покровского направления ничего не снимали, чтобы этот импульс не терять", - пояснил эксперт.

Левин добавил, что даже в случае стабилизации ситуации на отдельных направлениях, линия фронта никогда не бывает статичной. В течение более чем двух лет полномасштабной войны постоянно происходят определенные движения, иногда незначительные, а где-то и значительные.

В то же время в ситуации с Покровским направлением, враг нуждается в резервах, чтобы поддерживать импульс. Поэтому возникает вопрос: есть ли они у них вообще и не были ли военные, которых отправили в Курскую область - резервом.

"Поэтому большой вопрос, будут ли у них резервы ввести на Покровское направление, чтобы этот импульс у них окончательно не угас. Потому что стабилизация ситуации глобальная на большом, на оперативном уровне происходит. Они уже не так стремительно наступают, как это было месяц назад примерно", - добавил он.

Ситуация на Покровском направлении

В течение последних месяцев самым активным направлением на фронте было Покровское. Согласно сводкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на направлении регулярно фиксировалось наибольшее количество боевых столкновений, которое иногда превышало треть от общего количества боев за сутки. За прошедшие сутки, 12 сентября, Силы обороны отбили 36 штурмовых атак.

Подробнее о ситуации на Покровском направлении - в материале РБК-Украина "Осень на фронте. Враг уперся в Покровск, но сил для наступления хватит еще на 2-3 недели".