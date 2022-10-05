Эксперт оценил эффект от мобилизации в России

Как отметил эксперт, если подойти с математической точки зрения, то Россия потеряла убитыми ориентировочно 60 тысяч, то есть 60 тысяч вакансий. Приблизительно 150-160 тысяч из них ранены, больны и т.д., это те, кто в течение ближайших 30 суток не вернется в строй. Из них 30-50% вообще не вернутся в нормальную жизнь. "То есть мы уже насчитали 220 тысяч", - сказал он.

По его словам, остается еще около 80 тысяч, которые будут использованы для того, чтобы определенные воинские части российской армии перешли из штатов мирного времени на штаты военного времени. "То есть группировка, которая к нам вторглась в феврале, будет возобновлена до своего начального уровня, возможно, несколько усилена", - сообщил эксперт.

"Но стоит учитывать, что военные, которые годами тренировались, уничтожены. А им на замену приходят люди среднего возраста, имеющие определенные проблемы со здоровьем, не имеющие должной физической формы, не адаптированные к длительному пребыванию в некомфортных полевых условиях, потерявшие свои военные навыки почти полностью", - считает Кевлюк.

Эксперт напомнил, что россиянам выдают оружие, которое не является сильно современным. Преимущественно это то, что россиянам удается снимать с хранения, это все советское инженерное мнение в лучшем случае 80-х годов прошлого века. То есть формально боеспособность вражеской группировки будет возобновлена. Реально - это будет армия с оценкой ниже среднего.

"То, что они призовут еще 300 тысяч - это не значит, что у них неоткуда появится соответствующее количество современного вооружения, чтобы на равных воевать с Вооруженными силами Украины. Это просто обычная пехота, которая на чем-то будет выполнять какие-то задачи с эффективностью немного выше нуля", - добавил он.