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Эксперт оценил, изменит ли Си Цзиньпин отношение к Украине после встречи с Байденом

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Лидер Китая Си Цзиньпин вряд ли изменит позицию по войне РФ против Украины после встречи с президентом США Джо Байденом. Пекин имеет свое восприятие войны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине".

Политолог Владимир Фесенко в комментарии нашему изданию отметил, что рассчитывать на смену китайской риторики после встречи с Байденом не стоит.

"Никаких прорывов не будет. Китай снова будет призывать к прекращению боевых действий, а США будут предлагать, чтобы Китай более активно давил на Россию, чтобы как раз Россия прекратила боевые действия. Кроме того, США по-прежнему будут предостерегать Китай от прямой военной помощи России", - сказал он.

По словам политолога, у Пекина есть свое восприятие российской захватнической войны. Прежде всего, это то, что Украина в глазах Китая - это союзник США. Второе, Китай оправдывает российское вторжение тем, что США "расширяют" НАТО на восток.

Фесенко объяснил, что американцы понимают, как Китай воспринимает Украину и войну. Поэтому для США задача минимум, чтобы Пекин остался в относительном нейтралитете и не предоставлял России оружие.

"Хотя я допускаю, что американцы не против дальнейших мирных инициатив, особенно в адрес России. И, возможно, будут призывать, чтобы китайцы вернулись к переговорам политических советников G7, Украины и стран Глобального Юга", - добавил политолог.

Позиция Китая по войне

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию. При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин за период полномасштабного вторжения РФ только один раз говорили по телефону.

По сообщениям СМИ, президент США и китайский лидер в скором времени проведут личную встречу. Почему важны эти переговоры и что ожидать Украины - в материале РБК-Украина.

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