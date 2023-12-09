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Эксперт оценил, возможна ли большая война между Венесуэлой и Гайаной

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Илия Куса, Наталья Юрченко

Большая война между Венесуэлой и Гайаной маловероятна. Конфликт, по всей вероятности, завершится спорами в интернете.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

"Я думаю, что сейчас все зависит от решения Мадуро (президент Венесуэлы, - ред.). Рационально анализируя ситуацию, я считаю, что война маловероятно. Она сопряжена с огромными рисками, в первую очередь для Венесуэлы, которые Мадуро не потянет", - считает Куса.

Эксперт объяснил, что регион Эссекибо, аннексированный Венесуэлой, - малозаселенный, а граница между странами очень условна. Указанная территория - это труднопроходимые джунгли, где нет никакой транспортной инфраструктуры, там живут в основном коренные народы, больше родственны Венесуэле.

"И в принципе, эффективный контроль над этой территорией - это очень абстрактная вещь, т.е. заходить туда большими армиями - в этом не вижу существенного какого-то смысла", - отметил аналитик.

Куса считает, что вероятнее всего - все закончит спорами в интернете. По мнению эксперта, президент Венесуэлы Мадуро объявит о "большой победе" в историческом споре. Это позволит собрать электорат перед выборами следующего года, которые пообещали провести Соединенным Штатам по результатам договоренностей с оппозицией несколько месяцев назад.

"Мне кажется, что вся суть того, что делает Мадуро, если отбросить всякие субъективные факторы, сводится к тому, чтобы мобилизировать электорат перед выборами в следующем году и, возможно, оказать давление на США и Гайану с тем, чтобы выбить для себя возможность разработки нефтяных месторождений на спорном шельфе. Это более реальная цель", - добавил Куса.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо - регион соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети местности страны.

Для этого президент Венесуэлы решил провести референдум в стране. После этого между Венесуэлой и Гайаной начали допускать войну.

Мадуро подписал ряд указов об аннексии части территории Гайаны, а также принял "новую" карту страны с регионом Эссекибо.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина специальный представитель Министерства иностранных дел Украины в Латинской Америке Руслан Спирин, возможная война между Венесуэлой и Гайаной будет отвлекать внимание от российской агрессии.

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Венесуэла