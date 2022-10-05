Эксперт оценил, через сколько месяцев может завершиться война в Украине

Кевлюк отметил, что бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что к середине 2023 года Вооруженные силы Украины зайдут в Крым.

"Эта оценка мне нравится больше. Этот генерал - мощный аналитик, в свое время он был одним из ведущих военных стратегов в вооруженных силах США. Сейчас он возглавляет Кафедру стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики. Видимо, в нашем Главном управлении разведки также читают то, что говорит генерал Ходжес", - сказал эксперт.

Как будут развиваться события

Кевлюк сообщил, что по его расчетам, нам необходимо провести для освобождения и деоккупации территорий по крайней мере 5-6 наступательных операций. "Одна операция уже состоялась - Харьковщина почти полностью освобождена, сейчас там остались определенные штрихи, происходят стабилизационные действия на этих территориях", - отметил он.

По его словам, для того чтобы освободить все территории, Украине нужно еще 8-9 месяцев. Между операциями существуют определенные перерывы для переброски сил, восполнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений.

"Я думаю, что нужно 9-12 месяцев для того, чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию", - сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что дальше должны быть проведены стабилизационные операции, чтобы переловить вражескую агентуру, диверсантов, восстановить коммуникации, инфраструктуру. Разминирование может продолжаться десятилетиями. Например, во время обороны города Вуковар, находившегося в осаде с августа по ноябрь 1991 года, все было вокруг плотно заминировано. С 1995 года там не производятся разминирование вообще, просто леса вокруг города обнесены табличками "не заходить, мины". "Это тоже как вариант решения проблемы", – считает Кевлюк.

"Поэтому я думаю, что до осени следующего года война будет продолжаться. Продолжится период постконфликтного урегулирования. От того, какие потери к тому моменту понест Российская Федерация, будет зависеть, будем ли мы проводить определенные мероприятия на ее территории. Потому что пока дракона не выбьют зубы, он будет кусаться... Возможно, нужно будет посетить места базирования вражеской авиации, которая до нас долетает из Брянской и Ростовской областей, районы, где сосредоточены ракетные бригады. Как мы это будем делать и какие силы будем привлекать - это знает только Генеральный штаб" , - констатировал эксперт.