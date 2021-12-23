Експерт оцінив можливість Тимошенко вивести країну з кризи

На його переконання, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко є єдиною альтернативою президенту у соціальних питаннях - вона пропонує ефективні варіанти розв’язання проблем, які дійсно турбують громадян.

"Тимошенко системно працює у соціальній сфері та у цих питаннях є єдиною альтернативою Зеленському. Постійно торпедує владу щодо питань тарифів, кризи в енергетиці, непрофесійності Кабміну та вимагає ліквідації «Нафтогазу», який постійно тисне на людей високими тарифами. Останнім часом її теми: неприпустимість продажу землі, високі тарифи, захист малого та середнього бізнесу", - нагадав експерт.

У своєму блозі він вказує, що на відміну від Зеленського, який "упевнено роздає обіцянки, яких від нього очікують люди, а потім їх не виконує", як-от запевнення не підвищувати тарифи та підняти зарплати медикам, Юлія Тимошенко завжди підкріплює свою позицію та пропоновані зміни діями.

"Законодавчі ініціативи Тимошенко йдуть у контексті її ж тем", - зауважує Загородній.

Тож не дивно, що згідно з опитуванням КМІС, 50,9% вважає, що для подолання кризової ситуації, в якій опинилась країна, потрібно змінити прем’єр-міністра, і 20,7% упевнені, що найкраще з цим впорається Юлія Тимошенко.

"Вона змогла б вирішити проблеми в економіці та зберегти рейтинг президента. Тимошенко вже робила це у 2008 році, коли була прем’єр-міністром, змогла вивести країну з кризи та показала свою ефективність у ролі кризового менеджера. При ймовірних подальших соціальних провалах влади вона може перетягнути на свій бік ще частину електорату, якого ці проблеми торкнуться", - констатує політичний експерт.