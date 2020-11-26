Експерт пояснив, хто винен у техпоразці збірної України в матчі проти Швейцарії

Відповідальність за присудження технічної поразки збірній України в нереалізованому матчі зі Швейцарією (0:3) в Лізі націй повинен понести президент Української асоціації футболу (УАФ) і член виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Про це написав спортивний журналіст Костянтин Андріюк у Facebook.

"Коли гравців викликають у збірну офіційним листом, його підписує топ-чиновник національної федерації. Таким чином, коли в клубі спалах коронавірусу, саме федерація несе відповідальність, чи привезуть гравці цього клубу COVID-19 у національну збірну і чи заразять їм інших", - пише журналіст.

На його думку, всіх цих труднощів можна було уникнути простим рішенням: УАФ повинна була прийняти рішення не викликати гравців з клубів, де було зафіксовано спалах коронавірусу.

"Спочатку вірус у нас виявили напередодні матчу в Німеччині. А потім... збірна України приїхала у Швейцарію з букетом інфікованих гравців і тим самим сама дала швейцарській владі та її медикам пас. Зауважте, на карантин посадили саме збірну України, а не Швейцарії. Переносити матч і перегравати УЄФА не міг і не збирався. Немає дат, немає вікон, а є суцільні коронавірусні ризики", - додає Андріюк.

Журналіст переконаний: українська федерація створила всі умови для того, щоб швейцарці скористалися таким шансом і присудили збірної України техпоразку.

"Хто постраждав? Звичайно, футболісти, які були готові грати і які постраждали в турнірному плані. Звичайно, вболівальники, яких позбавили футболу! Але що цікаво. На сам УЄФА мало хто киває. Наші вболівальники звинувачують виключно швейцарців. Хоча спитати треба як раз з української національної федерації! І її президента - Андрія Павелка", - зазначає журналіст.

Крім того, журналіст стверджує, що Павелко зустрів це рішення УЄФА на відпочинку.

"Андрій Павелко зараз на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейху. Куди він вилетів ще за чотири дні до вчорашнього рішення. З теплого пляжу, очевидно, такі новини сприймаються значно простіше. А ви очікували, що за збірну буде боротися в УЄФА член її виконкому та лобіювати там інтереси своєї команди? Наївні", - резюмує він.

Нагадаємо, 25 листопада апеляційний орган УЄФА виніс рішення щодо скасованого матчу шостого туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

Як відомо, матч останнього туру не відбувся через вирішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.