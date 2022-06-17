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Експерт пояснив, чому окупанти проводять контратаки у Харківській області

Фото: російські війська підтягнули резерви до Харківської області (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські окупанти в Харківській області за останній тиждень змогли поліпшити свої позиції. Йдеться про так званий харківський напрямок, який простягається на північ від обласного центру.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

Саме там ЗСУ проводили успішний контрнаступ, видавлюючи ворога до російсько-українського кордону. Втім, українські бійці могли б наблизитися до східної частини області, яка зараз перебуває в окупації, але агресор зміцнив свої сили і пішов у контратаки на північний схід від Харкова.

"Росіяни підтягнули туди резерви, в першу чергу артилерійські підрозділи, і почали завдавати удари по наших силах. Українські війська були змушені відступати, оскільки не було можливості протидіяти на рівних артилерійським підрозділам РФ. Загалом співвідношення сил і засобів на сьогодні становить 1 до 10 на користь Росії", - пояснив виданню екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Таким чином, ворог знову отримав фізичну можливість бити по Харкову не тільки з реактивних систем, але і зі ствольної артилерії, однак облцентр зараз не є мішенню для штурму.

Річ у тім, що агресору критично важливо не допустити просування ЗСУ на схід області. Там - від Вовчанська, поруч із російським кордоном, через Великий Бурлук і Куп'янськ - проходять ключові комунікації, що забезпечують величезне угруповання ворога в районі Ізюма.

"Це те саме угруповання військ, яке планує наступати на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Їх там орієнтовно 20 БТГр (батальйонних тактичних груп - ред.). Плюс до цього району росіяни стягують ствольну і реактивну артилерію. Тобто для реалізації логістики до району Ізюма окупанти утримують оборону в східній частині Харківської області", - зазначив Селезньов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем, і ворог відійшов.

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ХарківВійна Росії проти України