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Експерт пояснив, чим саме викликані можливі відставки міністрів Кабміну

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 17:28
Експерт пояснив, чим саме викликані можливі відставки міністрів Кабміну Фото: будівля Кабінету Міністрів у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відставки в Кабінеті міністрів можуть відбутися вже наступного тижня. Ймовірно, зміняться очільники 5-8 міністерств, яких зараз змушують писати заяви за власним бажанням.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на прогноз політолога Андрія Вігірінського в Facebook.

"Осінній facelift монобільшості у парламенті завершився оновленим бампером та решіткою радіатора, (висловлюючись автомобільною, а не корабельною термінологією) президії Верховної ради після відставки Разумкова (Дмитра Разумкова, - колишнього голови парламенту, - ред.). Тепер "слуги" повернулись до питання оновлення більш бюджетної версії власного модельного ряду, переформатування та оновлення моноуряду. Наступного тижня очікуємо презентацію "народного автомобіля з новими дисками та оптикою". Про заміну усього уряду Шмигаля не йдеться", - написав Вігірінський.

За словами експерта, влада прагне покласти відповідальність на конкретних міністрів.

"В ідеалі, не комунікувати зі споживачами про причину, визнаючи прорахунок інженерів. Краще послатись на те, що є перебої з постачанням, чи втрату іноваційності. Тому слуги активно працюють над тим, щоб кандидати на вихід самостійно писали заяву про відставку. Мовляв, "це не кадрова помилка, а визнання міністрами своєї неспроможності ефективно працювати", - прогнозує політолог.

Першим, за його словами, написав заяву про відставку міністр екології Роман Абрамовський. Його на посаді має замінити нардеп від "Слуги народу" Андрій Жупанин.

Також, за його інформацією, у відставку може піти міністр оборони Андрій Таран, який "відверто провалив свою роботу".

"Міністерство оборони є антилідером з освоєння коштів, що виділені на оборонні закупівлі. Замінити його може нинішній очільник мінреінтеграції Олексій Резніков", - пише політолог.

Також, на його думку, Мінреінтеграції замість Резнікова може очолити нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Довгий час ширилися чутки про її бажання очолити Міністерство оборони, але в Офісі не наважилися на цей крок, бо МО став би жертвою хейта в соціальних мережах і дуже важко було б партнерам в НАТО пояснювати таке оригінальне призначення", - пояснює Вігірінський.

Також, за його інформацією, вже прийнято рішення про відставку міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

"Головною причиною відставки Немчінова, за чутками, є саме те, що він почав у Кабміні власну гру. Подейкують, що крім зливів проектів окремих рішень уряду, приховування офіційних листів та блокування юридичної процедури погодження документів, йому дорікають роботу в інтересах певних олігархічних груп", - пише Вігірінський.

Замінити Немчінова на посаді може голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, прогнозує політолог.

Також, вважає експерт, нарешті прийнято остаточне рішення заміни Марини Лазебної в Мінсоцполітиці.

"Вона вже достатньо зібрала навколо себе негатив. Проте в ОП довго не могли знайти "камікадзе", який би погодився очолити це непросте міністерство. Зараз на цю посаду претендує нинішній заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко", - зазначив політолог.

Докладніше про це - читайте у статті РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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