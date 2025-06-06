Эксперт о ночном обстреле Украины: не месть России за "Паутину"

Как отметил эксперт, все заявления о "мести", являются лишь попыткой врага навязать нарратив. Террористы регулярно готовят против Украины масштабные обстрелы, а после этого утверждают, что якобы "оборонялись".

"Поэтому не надо повторять за ними эти все вещи. Они осуществляют террор украинского населения. Это то, что они системно делают. Это четкая и понятная их позиция. Скорее всего они готовились (к атаке на Украину, - ред), но тут же (глава СБУ Василий, - ред.) Малюк появился со своей "Паутиной", раздолбали же много стратегов скорее всего", - добавил Загородный.

Эксперт отметил, что даже российские z-патриоты остались недовольны сегодняшним обстрелом. Впрочем, вероятно же, Россия уже не имеет возможности проводить такие операции более интенсивно.

"Вспомним осень 2022 года или осень 2023-го, помните насколько чаще прилетали ракеты, как часто были атаки на Украину? А это сейчас означает, что не все так хорошо у россиян. Потому что у россиян есть две опции - либо стреляют, либо не могут. Тогда они рассказывают о "жесте доброй воли"... Это говорит о том, что потенциал России все же падает, потому что если бы они могли, они давно это делали, если не могут, то значит не могут", - пояснил эксперт.