Эксперт о ночном обстреле Украины: не месть России за "Паутину"

Сегодняшний масштабный обстрел Украины не был местью Российской Федерации (РФ) за операцию Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Как отметил эксперт, все заявления о "мести", являются лишь попыткой врага навязать нарратив. Террористы регулярно готовят против Украины масштабные обстрелы, а после этого утверждают, что якобы "оборонялись".
"Поэтому не надо повторять за ними эти все вещи. Они осуществляют террор украинского населения. Это то, что они системно делают. Это четкая и понятная их позиция. Скорее всего они готовились (к атаке на Украину, - ред), но тут же (глава СБУ Василий, - ред.) Малюк появился со своей "Паутиной", раздолбали же много стратегов скорее всего", - добавил Загородный.
Эксперт отметил, что даже российские z-патриоты остались недовольны сегодняшним обстрелом. Впрочем, вероятно же, Россия уже не имеет возможности проводить такие операции более интенсивно.
"Вспомним осень 2022 года или осень 2023-го, помните насколько чаще прилетали ракеты, как часто были атаки на Украину? А это сейчас означает, что не все так хорошо у россиян. Потому что у россиян есть две опции - либо стреляют, либо не могут. Тогда они рассказывают о "жесте доброй воли"... Это говорит о том, что потенциал России все же падает, потому что если бы они могли, они давно это делали, если не могут, то значит не могут", - пояснил эксперт.
1 июня Украина реализовала масштабную спецоперацию, в ходе которой беспилотники СБУ нанесли удары по четырем российским авиабазам: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
По информации СБУ, в результате атаки удалось уничтожить или повредить 41 самолет стратегической авиации Российской Федерации. Подробнее о ходе операции - в материале РБК-Украина.
Этой же ночью, 6 июня, Россия прибегла к масштабному обстрелу против Украины. Террористы запустили 407 беспилотников и 45 ракет различных типов.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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