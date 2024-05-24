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Эксперт назвал направления в Донецкой области, где РФ может активизироваться летом

Украина, Пятница 24 мая 2024 09:17
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Эксперт назвал направления в Донецкой области, где РФ может активизироваться летом Фото: эксперт прогнозирует активизацию РФ и жестокие бои сразу на нескольких направлениях на востоке летом (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская
Эксперт: Александр Коваленко

Россия не оставила идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на востоке летом одновременно могут идти жестокие бои на двух или даже на трех направлениях.

Такое мнение в комментарии для материала РБК-Украина высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, судя по всему, летом картина на фронте будет примерно такой же. Главная цель - выйти на административные границы Донецкой области, и россияне продолжат давить в рамках этого плана.

"Это будет одновременно Краматорское и Покровское направления. Вполне возможно, в ближайшее время мы увидим еще и Торецкое. Именно в этих локациях будут самые жестокие бои", - рассказал РБК-Украина Александр Коваленко.

Ситуация на фронте в Украине

Для российского военного командования давно стало идеей фикс выйти на границы Донецкой и Луганской областей. На данный момент ситуация на фронте сложная.

Россияне не оставили идею захвата двух областей на востоке Украины даже после оккупации Авдеевки. Сейчас тяжелые бои продолжаются во времена Яр.

При этом, в случае успеха на Донбассе и захвата Донецкой и Луганской областей, оккупанты намерены захватить и Запорожскую область.

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