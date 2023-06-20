Эксперт назвал возможный сценарий эскалации на Запорожской АЭС

Россияне в страхе перед украинским наступлением могут подорвать бассейн-охладитель реакторов на Запорожской АЭС.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, Россия будет продолжать использовать Запорожскую АЭС в комплексе с ядерным шантажом, чтобы угрожать всему миру. Это напрямую связано с украинским контрнаступлением.
Такие угрозы, как рассказал Мусиенко, могут усилиться на фоне деоккупации Пятихаток и появления перспективы дальнейшего продвижения ВСУ в сторону Энергодара.
"И как раз минирование бассейна-охладителя, о котором говорил начальник военной разведки, может быть одним из элементов. Теоретически они могут подорвать этот охладитель, что создаст угрозу взрыва реактора, хоть и не сразу", - подчеркнул эксперт.
Мусиенко уточнил, что после такого теракта оккупанты могут начать шантаж - обвинить Украину и заявить, что починят все, если наши защитники прекратят наступление.
Напомним, сегодня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.
В частности, они заминировали бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут значительные проблемы", рассказал Буданов.
Также он подчеркивал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
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