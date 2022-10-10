Эксперт назвал цель массового ракетного обстрела Украины

"Однако обстрелы произошли именно после того, как Путин обвинил в этом СБУ. Хотя СБУ не занимается операциями такого уровня. Это говорит об уровне профессиональной осведомленности как самого Путина, так и его окружения, которое предоставляет ему информацию", - отметил эксперт.

По его словам, главная цель этих обстрелов – террор против гражданского населения, поскольку было поражено большое количество именно гражданских объектов. В том числе инфраструктура критического значения. Также целями врага являются объекты противовоздушной обороны, хотя это гораздо сложнее сделать.

Коваленко также отметил, что сейчас противник комбинированно использует обширную номенклатуру ракетного вооружения. Это как ракеты Х-22, Х-101, "Калибры", так и БПЛА-камикадзе "Шахед-136". Это фактически именно тот неприкосновенный запас, который оставался в России за последнее время. Так как именно таких массированных обстрелов не было уже очень и очень давно.

Поэтому можно сказать, что у Путина, похоже, конвульсия, вызванная каким-то инцидентом на Керченском мосту. Но это для них ничего не решает – это не повлияет на тактически стратегическую ситуацию в зоне боевых действий. Уничтожая ТЭЦ, памятник Грушевского или детскую площадку, они не решают свои проблемы на фронте.

"Они используют и, наверное, будут использовать в течение дня свой ракетный потенциал, который у них в дефиците. Но единственный эффект от этого – информационный – так они пытаются продемонстрировать, что они могут отвечать на определенные угрозы. С другой стороны, тактически и стратегически эти удары – очень большая ошибка Москвы. Реакция международного сообщества после этих событий только возрастет. Это будет еще одно напоминание партнерам, что Украине немедленно нужны современные комплексы ПВО", – подчеркнул эксперт.