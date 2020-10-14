Експерт назвав висновки держаудиту по "Нафтогазу" спланованою атакою

Озвучена Держаудитслужбою інформація щодо нібито порушення НАК "Нафтогаз" і відкриття кримінальної справи щодо компанії - це спланована атака.

Про це заявив енергоексперт, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

"Ми бачимо, що йде атака на всі реформовані після Майдану інститути, а НАК "Нафтогаз України" і є одним із таких інститутів. Йде атака і політичний тиск. Держаудитслужба - це чисто політична структура, яку використовують для політзаказів. "Нафтогаз" постійно проходить щорічний аудит зарубіжною аудиторською компанією за міжнародними стандартами, і все там добре. Але раптом приходять незрозумілі українські товариші і знаходять купу недоліків. Це сумнівна історія", - зазначив Фурса.

За його словами, йде масштабний тиск, організований незадоволеними перетвореннями в "Нафтогазі" бізнесменами і політиками.

"Хто втратив найбільше? Звичайно, група Фірташа і що приєдналися до них російські товариші. І українські політики, які втратили можливість впливати на "Нафтогаз" і заробляти. Ці люди і атакують. Плюс нові особи, які вирішили - як же так? Чому ж без нашого контролю?" - додає Фурса.

Водночас відзначає експерт, Кабінет міністрів навряд чи зможе вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор групи "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил, коментуючи статтю про результати аудиторської перевірки НАК "Нафтогаз", заявив, що компанія платить всі податки і дивіденди державі вчасно і за законом.