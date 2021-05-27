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Експерт назвав ймовірні причини останніх кадрових змін в "Нафтогазі"

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Київ, Четвер 27 травня 2021 13:43
Експерт назвав ймовірні причини останніх кадрових змін в "Нафтогазі" Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Останні кадрові зміни в НАК "Нафтогаз" можуть бути пов'язані із захистом на посаді Андрія Коболєва й атак на український уряд через американських лобістів.

Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у Facebook.

"Лана, Гламаздін, Осмоловська останнім часом більше займалися збереження Коболєва у кріслі, ніж боротьбою проти ПП2 ("Північний потік - 2", - ред.). При цьому вони це робили через американських лобістів, через піар в Україні - за гроші "Нафтогазу", тобто за державні гроші", - заявив Омельченко.

Експерт також наголошує, що часто захист Коболєва полягав в атаках на уряд. Тобто уряд атакували за кошти компанії, єдиним акціонером якої є уряд.

"Кампанія проти уряду на захист Коболєва зашкодила інтересам України. Критику вирваних з контексту дій уряду щодо звільнення Коболєва та наглядової ради використовували зокрема як виправдання м’якої політики щодо Росії, хоча насправді це пом’якшення відбулося задовго до дій уряду", - говорить Омельченко.

При цьому, додає експерт, був провалений напрям протистояння з Газпромом.

"Всупереч враженню, яке склалось у багатьох, Лана Зеркаль не має відношення до Стокгольмського арбітражу проти Газпрому. Лана займалася іншими процесами в МЗС. Гламаздін не був ідеологом, головним або єдиним рушієм санкцій США. Він долучився до НАК після роботи з Яценюком, коли той пішов з посади прем’єр-міністра, і на той час НАК вже працював у напрямі американських санкцій. Гламаздін відповідав за зв’язок з американськими лобістами, це була переважно адміністративна робота", - вважає експерт.

Нагадаємо, вчора в НАК "Нафтогаз" відбулись кадрові зміни. Радниками глави НАК "Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. Водночас Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін залишили компанію.

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