Експерт назвав Тимошенко однією з найімовірніших кандидатур на крісло прем’єра

Питання зміни уряду майже вирішено. Зараз є низка кандидатур на посаду прем’єра, однією з найсильніших є лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Про це написав політолог Андрій Золотарьов.

"За великим рахунком йде зіткнення двох ліній. З одного боку, зовнішнє управління, яке купує лояльність компрадорської частини еліти. З іншого боку, стратегія Тимошенко з позицією, що енергетика і ЖКГ - це не бізнес, а соціальні послуги. Тому Тимошенко запропонувала зробити акцент на захисті людей, направити газ українського видобутку на потреби українців, знизити рівень тарифів до економічно обґрунтованих і ліквідувати паразитуючу на українцях монополію "Нафтогаз", - зауважив експерт.

Він переконаний, українці пам’ятають Тимошенко як сильного менеджера, яка не боїться діяти у кризових ситуаціях. Саме вона на початку "нульових" ухвалила необхідні для порятунку економіки України рішення.

Водночас зростання підтримки партії "Батьківщина" політолог пояснює розчаруванням людей у владі, тому на місцевих виборах політична сила посіла друге місце за кількістю мандатів.

"Зараз головне в тому, що Тимошенко пропонує принципову зміну політики та відсторонення від влади адептів зовнішнього управління. І це головна проблема, яка буде перешкоджати її поверненню у владу, проти неї виступатиме як колективний Захід, так і наш олігархічний кооператив", - прогнозує Золотарьов.

Нагадаємо, раінше Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.