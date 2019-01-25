Експерт назвав причини зниження обсягів перевезень на УЗ

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

За даними експерта, за 10 місяців 2018 року УЗ виконала лише 50,8% річного плану по ремонту локомотивів

Обсяги перевезень на залізниці України знижуються через скорочення парку локомотивів і невиконання плану по їх ремонту. Про це заявив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог на GMK.Center.

За його словами, з початку 90-х років "Укрзалізниця" (УЗ) кардинально скоротила обсяги вантажних перевезень, які були головною статтею доходів. У 2018 році тенденція до зниження обсягів перевезень зберігалася, і за підсумками року вони скоротилися ще на 17 млн т, розповів Криворучко.

"Причин зниження обсягів кілька, одна з основних – скорочення парку локомотивів. За різними джерелами, за станом на 2018 рік, в інвентарному парку "Укрзалізниці" значилося 1758 локомотивів, з них в експлуатації знаходилося тільки 945. Крім того, за 10 місяців 2018 року УЗ виконала лише 50,8% річного плану по ремонту локомотивів: відремонтувала 95 машин, замість 187", - вважає експерт.

Криворучко впевнений, що період обороту вагонів збільшується через брак тяги. Таким чином, залізниця не може своєчасно вивезти вантажі.

"За даними видання "РейлІнсайдер", при збільшенні періоду обороту піввагона на дві доби, дефіцит піввагонів складе понад 20 тис. одиниць. Іншими словами, при відносно невеликому збільшенні періоду обороту утворюється істотний дефіцит вагонів, покрити який ні приватні оператори, ні "Укрзалізниця" не можуть", — написав експерт.

За його даними, за останні п'ять років період обороту вагонів збільшився більш, ніж у два рази. При цьому, як заявив Криворучко, у багатьох українських компаній є свої вагони і локомотиви, ними вони користуються на власній території заводів, а на державній залізниці можуть використовувати тільки вагони, так як в "Укрзалізниці" залишається монопольне право на використання локомотивів.

"Тим часом, якщо через відсутність тяги склади тижнями стоять на станціях, виникають величезні ризики, що їх розкрадуть. За даними Українського логістичного альянсу, щодня в Україні крадуть вузлів і деталей на 150-170 вантажних вагонах – це три повноцінних залізничних склади!", - зазначив він.

За словами Криворучка, дефіцит локомотивів є ключовою проблемою залізничних вантажоперевезень, яка вимагає адекватної реакції з боку влади. Він назвав два варіанти вирішення проблеми.

"Перший варіант вирішення проблеми – модернізація локомотивного парку. Зараз парк локомотивів "Укрзалізниці" зношений на 96%. Закупівля кількох локомотивів General Electric не вирішує проблему. За прогнозами, до 2025 року "Укрзалізниці" потрібно буде закупити мінімум 310 нових локомотивів (з урахуванням списання старих). Другий варіант – запровадження приватної тяги (допуск локомотивів приватної власності до залізничних перевезень)", — зазначив автор.

Голова Асоціації власників вагонів розповів, що в багатьох країнах Європи і світу залізничними перевезеннями займаються приватні оператори. У свою чергу, за його словами, для України це зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС: протягом семи років з моменту підписання документа ринок залізничних перевезень повинен бути відкритий.

"Для законодавчого забезпечення запуску приватного тяги був підготовлений законопроект "Про залізничний транспорт України" (№7316). Документ передбачав доступ приватних компаній до перевезень пасажирів і вантажів. За УЗ залишалася роль оператора інфраструктури. В цілому закон повинен був забезпечити конкурентне середовище на ринку з урахуванням вимог ЄС. Але Верховна рада не змогла прийняти цей документ", — упевнений експерт.

Криворучко зазначив, що у впровадження приватної тяги є і прихильники, і противники у владі. Так, міністр інфраструктури Володимир Омелян наприкінці 2018 року запропонував пустити на залізницю приватні локомотиви.

Проти введення приватної тяги виступає глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, який побоюється, що держкомпанія втратить частину доходів, вважає Криворучко.

Він зазначив, що до обговорення проблеми підключився президент Петро Порошенко і в листопаді 2018 року підкреслив, що проблеми з вантажоперевезеннями повинні бути вирішені. Таким чином, глава держави також доручив керівникові "Укрзалізниці" опрацювати проблемні питання.

"Зі свого боку хочу зазначити, що впровадження приватної тяги повинно відбуватися на адекватних, оптимальних і для "Укрзалізниці", і для ринку умовах. В такому випадку сюди прийдуть приватні інвестиції, і це далеко не обов'язково призведе до банкрутства держкомпанії. Питання швидше не в факті введення приватної тяги, а в умовах її введення, які поки що слабо обговорюються. Ведуться лише гучні дебати про її шкоду або користь", — підсумував Криворучко.