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Експерт назвав причини зростання рейтингу партії Тимошенко

Автор: РБК-Україна

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко наростила підтримку тому, що має чіткий порядок денний та розроблений фаховий план дій для розв’язання нагальних проблем українців, демонструє згуртованість і не використовує порожні інформаційні приводи для піару.

Про це заявив політичний експерт Ігор Петренко, аналізуючи динаміку рейтингу партій на основі опитування КМІСу.

За його словами, якщо порівнювати результати з аналогічними опитуваннями, то "Слуга народу" стабільно тримає перше місце, ОПЗЖ втрачає голоси, а "Батьківщина" нарощує підтримку.

"Фактично ця політсила покращила свій результат на три відсотки. Зростання рейтингу Тимошенко теж в принципі закономірне. Вона як досвідчений політик активно займається важливими для суспільства питаннями, як от бідність, тарифи, продаж землі, зарплати, пенсії та інші соціальні виплати. Вона обрала стратегію конкретних справ і під кожну тему в неї є чіткі кроки, наприклад референдум по землі, законопроекти по газу, енергетиці тощо", - говорить Петренко.

Крім того, за його словами, зараз спостерігається зміна політичного ландшафту в сегменті опозиційних політичних сил. Він радить працювати з електоратом, який розчарувався й не планує йти на вибори.

"Наразі ключова теза Тимошенко: треба, щоб усі національні ресурси працювали на українців - земля, дешевий український газ, дешева атомна електроенергія, запаси корисних копалин в наших надрах, все, що належить Україні. Це подобається українцям, що й відбивається на підтримці цієї партії", - констатує політолог.

Нагадаємо, відповідно до нещодавно опублікованого опитування суспільно-політичних настроїв українців, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології, якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій.

Зростання електоральної підтримки продемонструвала "Батьківщина", яка, додавши 3%, вийшла на друге місце партійного рейтингу.

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