Експерт назвав кандидата в президенти з найкращим ККД

На сьогодні в українському політикумі цьому кандидату немає рівних, упевнений експерт

По коэффициенту полезного действия (КПД) именно Петр Порошенко показал себя лучшим президентом Украины. Такое мнение высказал экс-депутат Киеврады, предприниматель Алексей Давиденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"По КПД – он лучший. Нравится вам это или нет – на сегодня в украинском политикуме ему нет равных ни во внутренней, ни во внешней политике. Объективно. При перманентной войне с Россией. При разрозненности и разношерстности наших людей. При половине населения, которое осознанно голосовало за Труханова (мэр Одессы, – ред.), Кернеса (мэр Харькова, – ред.) и "Оппоблок". При потере части территорий и полном банкротстве страны на момент его прихода на должность. Он таки сумел стабилизировать страну и консолидировать людей", – считает эксперт.

По его мнению, среди главных достижений Порошенко наиболее важны следующие: ассоциация с Евросоюзом, безвиз, создание боеспособной армии, получение Томоса, декоммунизация, создание НАБУ и Госбюро расследований, международная коалиция против России.

"Все это ассоциируется и всегда будет ассоциироваться именно с его президентством. И что еще важно. Он работает с утра до ночи. С раннего понедельника до позднего воскресенья. Это видно. Десятки выездов в зону АТО/ООС. Сотни посещений регионов. Востребован и принимаем на международной арене", – подчеркнул Давиденко.

По его мнению, лучший из кандидатов на данный момент – именно действующий президент.

"Да, он не идеальный, не кристальный и не пушистый. Никто не собирается с этим спорить. Но ведь и мы все не стали идеальными за эти пять лет. И мы не стали идеальными гражданами для своей страны. Мы хотим идеального президента и честную власть, а сами хотим и дальше жить как привыкли. Кардинально поменяться во взрослом и сознательном возрасте – это тоже длинный и нелегкий путь проб, ошибок, ломки привычек и стереотипов – работы над собой. Этот путь стоит пройти не только ему, но и всем нам. На сегодня Порошенко – это лучший наш президент и лучший выбор", – констатировал Давиденко.