ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Експерт назвав кандидата в президенти з найкращим ККД

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 13:22
Експерт назвав кандидата в президенти з найкращим ККД
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

На сьогодні в українському політикумі цьому кандидату немає рівних, упевнений експерт

За коефіцієнтом корисної дії (ККД) саме Петро Порошенко показав себе найкращим президентом України. Таку думку висловив екс-депутат Київради, підприємець Олексій Давиденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"За ККД – він кращий. Подобається вам це чи ні – на сьогодні в українському політикумі йому немає рівних ні у внутрішній, ні у зовнішній політиці. Об'єктивно. При перманентній війні з Росією. При розрізненості і різномаїття наших людей. При половині населення, яке свідомо голосувало за Трухановоа (мер Одеси, – ред.), Кернеса (мер Харкова, – ред.) і "Опоблок". При втраті частини територій і повному банкрутстві країни на момент його приходу на посаду. Він таки зумів стабілізувати країну і консолідувати людей", – вважає експерт.

На його думку, серед головних досягнень Порошенка найбільш важливі наступні: асоціація з Євросоюзом, безвіз, створення боєздатної армії, отримання Томосу, декомунізація, створення НАБУ і Держбюро розслідувань, міжнародна коаліція проти Росії.

"Все це асоціюється і завжди буде асоціюватися саме з його президентством. І що ще важливо. Він працює з ранку до ночі. З раннього понеділка до пізнього неділі. Це видно. Десятки виїздів у зону АТО/ООС. Сотні відвідувань регіонів. Затребуваний на міжнародній арені", – наголосив Давиденко.

На його думку, кращий з кандидатів на даний момент – саме чинний президент.

"Так, він не ідеальний, не кристальний і не пухнастий. Ніхто не збирається з цим сперечатися. Але ж і ми всі не стали ідеальними за ці п'ять років. І ми не стали ідеальними громадянами для своєї країни. Ми хочемо ідеального президента і чесну владу, а самі хочемо й далі жити як звикли. Кардинально змінитися в дорослому і свідомому віці – це теж довгий і нелегкий шлях проб, помилок, ломки звичок і стереотипів – роботи над собою. Цей шлях варто пройти не тільки йому, але й усім нам. На сьогодні Порошенко – це найкращий наш президент і найкращий вибір", – констатував Давиденко.

Експерт назвав кандидата в президенти з найкращим ККДЕксперт назвав кандидата в президенти з найкращим ККД

Всі кандидати на посаду президента України 2019: список Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь у президентських виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыПорошенко Петро
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся