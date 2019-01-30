Експерт назвав кандидата в президенти з найкращим ККД

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

На сьогодні в українському політикумі цьому кандидату немає рівних, упевнений експерт

За коефіцієнтом корисної дії (ККД) саме Петро Порошенко показав себе найкращим президентом України. Таку думку висловив екс-депутат Київради, підприємець Олексій Давиденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"За ККД – він кращий. Подобається вам це чи ні – на сьогодні в українському політикумі йому немає рівних ні у внутрішній, ні у зовнішній політиці. Об'єктивно. При перманентній війні з Росією. При розрізненості і різномаїття наших людей. При половині населення, яке свідомо голосувало за Трухановоа (мер Одеси, – ред.), Кернеса (мер Харкова, – ред.) і "Опоблок". При втраті частини територій і повному банкрутстві країни на момент його приходу на посаду. Він таки зумів стабілізувати країну і консолідувати людей", – вважає експерт.

На його думку, серед головних досягнень Порошенка найбільш важливі наступні: асоціація з Євросоюзом, безвіз, створення боєздатної армії, отримання Томосу, декомунізація, створення НАБУ і Держбюро розслідувань, міжнародна коаліція проти Росії.

"Все це асоціюється і завжди буде асоціюватися саме з його президентством. І що ще важливо. Він працює з ранку до ночі. З раннього понеділка до пізнього неділі. Це видно. Десятки виїздів у зону АТО/ООС. Сотні відвідувань регіонів. Затребуваний на міжнародній арені", – наголосив Давиденко.

На його думку, кращий з кандидатів на даний момент – саме чинний президент.

"Так, він не ідеальний, не кристальний і не пухнастий. Ніхто не збирається з цим сперечатися. Але ж і ми всі не стали ідеальними за ці п'ять років. І ми не стали ідеальними громадянами для своєї країни. Ми хочемо ідеального президента і чесну владу, а самі хочемо й далі жити як звикли. Кардинально змінитися в дорослому і свідомому віці – це теж довгий і нелегкий шлях проб, помилок, ломки звичок і стереотипів – роботи над собою. Цей шлях варто пройти не тільки йому, але й усім нам. На сьогодні Порошенко – це найкращий наш президент і найкращий вибір", – констатував Давиденко.