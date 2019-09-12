Експерт назвав безглуздою концепцію оподаткування у законопроекті №1210

Нова концепція оподаткування, запропонована у законопроекті №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", є безглуздою. Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса.

"Сама концепція нових податків, закладена у законопроєкті 1210, вона просто безглузда. Прив'язування ренти до кінцевого продукту – це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", - прокоментував Фурса.

На його думку, це суперечить також заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, щоб торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.

"А зараз виробнику це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він потім платить податків", - зазначив експерт.

Як відомо, законопроект №1210 викликав хвилю критики бізнесу та експертного середовища. Так, Спілка підприємців вважає, що прийняття законопроекту №1210 може нашкодити розвитку українського бізнесу.

На думку представників Федерації роботодавців України, законопроект №1210 несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому.