Експерт назвав абсурдом претензії НАБУ до екс-глави аеропорту "Бориспіль"

Претензії до колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль", а нині президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне з боку правоохоронців є наслідком застарілого законодавства, яке регулює відносини оренди.

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко під час обговорення Government to Government лобізму в Україні в Києві, 13 жовтня.

На думку експерта, претензії є сумнівними, оскільки у 2016 році, коли Дихне очолював аеропорт "Бориспіль", він входив у рейтинги кращих топ-менеджерів України, випереджаючи багатьох керуючих від приватного бізнесу. А сам аеропорт потрапив у п'ятірку найуспішніших державних компаній.

Своєю чергою, комерційний директор аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко виступив за подальший розвиток сектора корпоративних відносин для державних підприємств і розширення повноважень наглядових рад для врегулювання згаданих питань.

При обговоренні відбулась також дискусія між народними депутатами, експертами і представниками виконавчої гілки влади про необхідність законодавчого регулювання саме подібних ситуацій і G2G лобізму в Україні.

Так, нардеп від фракції "Слуга народу" Тетяна Циба помітила, що зараз існує досить багато сфер і явищ, які вимагають законодавчого врегулювання. На її думку, прийняття закону про лобізм дозволить державним і приватним структурам бути на європейському рівні взаємодії.

Водночас член депутатської фракції "Голос" Олег Макаров переконаний, що зараз адвокаційний вплив здійснюється багатьма шляхами: через політичні партії, громадські організації та окремі структури, тому, щоб все було прозоро і відкрито, законодавство повинно чітко встановити форму, вид і методи такого впливу, щоб не виникало ніяких проблем для суспільства.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють колишнього генерального директора державного аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне у зловживаннях службовим становище.

За версією слідства, Дихне у змові з начальницею служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту "Бориспіль" нібито використовували своє службове становище в інтересах двох компаній.