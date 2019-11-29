Експерт допускає стрибок курсу долара в грудні

Експерт допускає стрибок курсу долара у грудні. Про це розповів директор департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Експерт вважає, що у грудні основний курсовий коридор складе 23,7-24,5 гривень/долар.

"Можливо, буде стрибок ближче до новорічних свят, після того як бюджетні виплати потраплять в систему, на 24,5-25 гривень за долар до закриття року", - прогнозує Коваленко.

Додатковим чинником ослаблення гривні може стати репатріація дивідендів великими українськими компаніями.

Нагадаємо, НАБУ на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар.

РБК-Україна писало, що 28 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,04 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

Додамо, що в обмінних пунктах України 28 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро.