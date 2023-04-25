Эксперимент для Бородянки и не только. Шесть городов Украины будут восстанавливать по-новому

Как отметил Шмыгаль, основным принципом постановления является "отстроить лучше, чем было". В частности, речь идет о населенных пунктах:

Бородянка Киевской области;

Мощун Киевской области;

Тростянец Сумской области;

Посад-Покровское Херсонской области;

Циркуны Харьковской области;

Ягодное Черниговской области;

По словам премьер-министра, вышеуказанные населенные пункты потерпели страшные разрушения, в связи с чем их восстановление будет происходить комплексно.

"Это значит, что будут восстанавливать НЕ отдельные здания и сооружения, а все - с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", - пояснил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.

"Восстановление уже продолжается по всей стране. Этот документ - о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", - отметил премьер.