Эксперимент для Бородянки и не только. Шесть городов Украины будут восстанавливать по-новому

Сегодня Кабинет министров утверждает постановление, согласно которому будут определены шесть населенных пунктов, восстановление которых будет проходить комплексно и по новым принципам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.
Как отметил Шмыгаль, основным принципом постановления является "отстроить лучше, чем было". В частности, речь идет о населенных пунктах:
По словам премьер-министра, вышеуказанные населенные пункты потерпели страшные разрушения, в связи с чем их восстановление будет происходить комплексно.
"Это значит, что будут восстанавливать НЕ отдельные здания и сооружения, а все - с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", - пояснил Шмыгаль.
В то же время премьер отметил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.
"Восстановление уже продолжается по всей стране. Этот документ - о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", - отметил премьер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Европейский союз выделил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи нашей стране. Германия, со своей стороны, выделит 3 млн евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.