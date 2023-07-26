RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу объявили подозрение в госизмене

Фото: Вадим Рабинович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ объявили подозрение в государственной измене. Речь идет о Вадиме Рабиновиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, экс-нардеп распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Известно, что Рабинович в своих выступлениях и интервью распространял манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. ГБР отмечает, что деятельность бывшего нардепа помогала России достичь своих военно-политических целей.

Рабиновичу объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль, где сейчас скрывается экс-нардеп.

Рабиновичу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пророссийская ОПЗЖ запрещена в Украине

Напомним, Верховный суд Украины официально запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа - За життя". Возглавлял ее предатель и кум российского диктатора Виктор Медведчук.

Часть нардепов от ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения РФ сбежала из Украины. Другие - заявили о выходе из фракции. Следует отметить, что часть представителей этой партии уже лишили мандатов, в том числе и Рабиновича.

Как сообщалось, недавно нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву объявили подозрение в госизмене. СБУ разоблачила его на сотрудничестве с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РабиновичгосизменаГБРОппозиционная платформа За життя