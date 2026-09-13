Эксминистр армии США назвал ключ к победе Украины над Россией

В Киеве на форуме Yalta European Strategy - ежегодной конференции фонда Виктора Пинчука о месте Украины в западной архитектуре безопасности - выступил Дэн Дрисколл. Это стало его первым публичным появлением с тех пор, как он покинул администрацию Трампа.

По его словам, ведение войны сейчас проходит через переломный этап: даже самые мощные армии мира не успевают по темпу и масштабу инноваций, диктуемых современным полем боя. На выступление Дрисколл пришел в галстуке с украинским орнаментом.

Вместе с ним на сцене был Эрик Шмидт - бывший руководитель Google, а ныне глава американской оборонной компании Perennial Autonomy, работающей в Украине. Разговор модерировал журналист CNN Фарид Закария.

Дрисколл и Шмидт отдельно выделили украинскую систему Delta - программу, которая сводит вместе информацию с радаров, датчиков и непосредственно от военных, формируя целостную картину боевых действий. По оценке Дрисколла, по своим возможностям она обходит все, чем сейчас оперирует армия США.

По его мнению, с ростом вычислительных мощностей и развитием искусственного интеллекта у Украины появится шанс технологически и организационно опередить Россию.

Когда модератор обратил внимание на разрыв между количеством дронов, которые в этом году закупит США, и теми, которые способна изготовить Украина, из зала прозвучала реплика бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса - по его оценке, украинские мощности могут быть еще выше озвученных прогнозов.

Когда в США обнаружили дефицит средств против иранских дронов, решение нашлось не среди крупных оборонных подрядчиков, а через компанию Шмидта - она оперативно нарастила поставки дронов-перехватчиков и разведывательно-ударных аппаратов, оба типа которых уже хорошо известны по практике применения в Украине.

Шмидт рассказал, что решение о сотрудничестве было принято буквально за один телефонный звонок, хотя открытым остается вопрос, можно ли было спланировать такую потребность заранее.

В последние месяцы Вашингтон, судя по всему, удаляется от наработок по анализу военного опыта Украины. Профильное подразделение, которое занималось именно этим, в августе расформировали, а несколько его ключевых сторонников среди военного руководства в этом году уволили или заставили уйти в досрочную отставку.

Дрисколл эти кадровые решения не комментировал. Он защищал общий курс поддержки Украины, признав, что она оказалась скромнее, чем ожидал Киев.

Несмотря на это, по его словам, отношения между странами держались на искреннем стремлении видеть успех Украины даже если не всегда соответствовали ожиданиям. Сам он решил, что сможет принести больше пользы, действуя вне структур власти, а не внутри них.