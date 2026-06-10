Эксклюзивная фишка Pixel удалена: Google внезапно закрыл популярное приложение

Почему Google уничтожил популярный ИИ-сервис?

Приложение Pixel Studio дебютировало в середине 2024 года вместе с линейкой смартфонов Pixel 9. Главным преимуществом программы была возможность генерировать уникальные картинки по текстовому запросу и редактировать готовые снимки без каких-либо лимитов и оплат.

Несмотря на популярность, проект продержался менее двух лет. Эксперты выделяют несколько причин внезапного закрытия:

Проблемы с безопасностью. Пользователи слишком легко обходили защитные фильтры и создавали фейковые фото, которые нарушали правила компании.

Чрезмерная реалистичность. ИИ-инструменты редактировали кадры настолько качественно, что подделку было почти невозможно отличить от настоящего снимка.

Изменение стратегии. Техногигант решил объединить все свои нейросети в один универсальный продукт, чтобы не тратить ресурсы на поддержку отдельных программ.

Где искать замену?

Последнее обновление под номером 2.3 полностью блокирует интерфейс для генерации изображений. Теперь при запуске Pixel Studio на экране появляются текстовые сообщения и большая кнопка Open Gemini.

Google принудительно переводит всех владельцев смартфонов на свою главную ИИ-платформу. Создавать и обрабатывать графический контент теперь предлагают через встроенный инструмент Nano Banana внутри Gemini.

Главная неприятность для пользователей заключается в финансовом аспекте. Если в оригинальном Pixel Studio создавать графику можно было бесконечно и бесплатно, то в Gemini действуют жесткие ограничения, а за регулярное использование придется оформить платную подписку.

Разработчики оставили пользователям единственное утешение: ранее созданные проекты и стикеры пока доступны во внутренней библиотеке приложения, где их можно просмотреть или загрузить на устройство.

Однако эксперты советуют сделать это как можно скорее, ведь следующие патчи безопасности Google могут окончательно закрыть доступ к старому хранилищу.