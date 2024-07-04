Что случилось

О факте возможного хищения гуманитарной помощи сообщили сами же работники Киевской городской организации Красного Креста.

Согласно данным следствия, подозреваемая, злоупотребляя служебным положение, присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 млн гривен. Исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.

Также было установлено, что бывший волонтер организации, действуя с пока неустановленными лицами, продавал поддельные удостоверения волонтеров Красного Креста.

Во время обысков у подозреваемой было обнаружено гуманитарную помощь на сумму более 1 млн гривен.

Также во время обысков у вышеупомянутого бывшего волонтера были изъяты документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений, а также амфетамин.

Фото: экс-главу Печерской организации Красного Креста подозревают в хищении гуманитарки (t.me/pgo_gov_ru)

Что угрожает

Бывшей председателю Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой. Ей грозит 12 лет тюрьмы.

Бывшему волонтеру сообщено подозрение в мошенничестве, подделке и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавляет Офис генерального прокурора.