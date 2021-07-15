Екс-главу геокадастру Київської області підозрюють у продажі землі на 1,2 млрд гривень

Згідно з даними слідства, у 2019 році, посадові особи геокадастру скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП "Агрокомбінат "Пуща-Водиця" й внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га.

"Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди", - зазначає пресслужба.

Наразі правоохоронці продовжуються перевіряти інші факти незаконної передачі у власність земельних ділянок на території Київської області.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 367 КК України, колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру Київської області загрожує позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.