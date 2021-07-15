RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Екс-главу геокадастру Київської області підозрюють у продажі землі на 1,2 млрд гривень

Автор: Сергій Пишкін

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру екс-керівнику Головного управління Держгеокадастру Київської області. Вчинки посадовця завдали країні 1,2 млрд гривень матеріальної шкоди через службову недбалість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, у 2019 році, посадові особи геокадастру скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП "Агрокомбінат "Пуща-Водиця" й внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га.

"Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди", - зазначає пресслужба.

Наразі правоохоронці продовжуються перевіряти інші факти незаконної передачі у власність земельних ділянок на території Київської області.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 367 КК України, колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру Київської області загрожує позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки Україниземляпродажа земли