Экс-главе полиции Винницкой области объявили подозрение в госизмене

Экс-глава полиции Винницкой области по собственной инициативе работает на ФСБ, а свои "рекомендации" по расшатыванию ситуации в стране передал экс-нардепу Владимиру Сивковичу, которого также подозревают в госизмене.

Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый "План по проведению диверсионной работы на территории Украины". Куратором этого "проекта" являлся сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко.

Этот так называемый "план" предполагал проведение врагом серии терактов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах. После этого якобы должны были произойти задержание "виновных" и сфабрикованные дела против движения сопротивления.

"Таким образом Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Также Шевцов с пропагандистами разработал проект по псевдообмену "украинских военнопленных". Россияне хотели вербовать таким образом родственников украинских защитников.

Шевцов "сливал" оккупантам информацию о бывших правоохранителях, которых хотел привлечь к подрывной деятельности. Кроме того, он собирал данные о путях поступления в Украину военной помощи и хотел сформировать сеть информаторов.

Бывшему главе полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Шевцов с 2016 года прячется в Севастополе и получил российский паспорт.