Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Однако суд все-таки внес некоторые изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Заседание по Коболеву состоялось в пятницу, 6 октября. Судья частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила меру пресечения в виде обязательств еще на один месяц.
Согласно решению суда, Коболев обязан:
ВАКС отменил запрет на выезд за границу без разрешения. Однако Коболев все равно не сможет уехать из Украины, поскольку сдал в миграционную службу паспорта.
Напомним, 10 января 2023 года бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву объявили подозрение. Следствие считает, что Коболев получил премию на 229 млн гривен больше разрешенной законом.
В апреле экс-главу "Нафтогаза" обязали носить электронный браслет. Однако 25 сентября ВАКС отменил это решение, а также уменьшил размер залога.
Добавил, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что вместе с НАБУ завершила следствие по этому делу.
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