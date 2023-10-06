Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву продлили меру пресечения

Заседание по Коболеву состоялось в пятницу, 6 октября. Судья частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила меру пресечения в виде обязательств еще на один месяц.

Согласно решению суда, Коболев обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

ВАКС отменил запрет на выезд за границу без разрешения. Однако Коболев все равно не сможет уехать из Украины, поскольку сдал в миграционную службу паспорта.

Дело Коболева

Напомним, 10 января 2023 года бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву объявили подозрение. Следствие считает, что Коболев получил премию на 229 млн гривен больше разрешенной законом.

В апреле экс-главу "Нафтогаза" обязали носить электронный браслет. Однако 25 сентября ВАКС отменил это решение, а также уменьшил размер залога.

Добавил, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что вместе с НАБУ завершила следствие по этому делу.