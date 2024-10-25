Экс-футболист сборной Украины стал директором клуба в Бразилии

"Сан-Жозенсе" представляет Сан-Жозе-дус-Пиньяйс – родной город Марлоса. Клуб играет в Лиге Паранаэнсе – чемпионате штата Прана.

Эта лига занимает пятое место по силе в Бразилии, после чемпионатов четырех штатов – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул и Минас-Жерайс, в которых базируются 12 самых титулованных клубов-грандов страны. Самыми известными представителями Лиги Паранаэнсе являются "Коритиба" и "Атлетико Паранаэнсе".

"Сначала я собираюсь сосредоточиться на трех задачах: повысить профессионализм организационной структуры клуба, собрать и сформировать качественный состав и реализовать свою мечту – уделить особое внимание юным спортсменам", – прокомментировал свое назначение 36-летний Марлос.

Кто такой Марлос

Воспитанник футбольного клуба "Коритиба". На родине также играл за "Сан-Паулу", затем провел год в уругвайском "Рентистасе".

В 2012 году оказался в Украине, где сначала провел два сезона в харьковском "Металлисте". А с 2014 по 2021 год защищал цвета донецкого "Шахтера". В составе "горняков" выиграл 12 трофеев, в том числе четырежды становился чемпионом Украины.

28 сентября 2017 получил украинское гражданство. Сыграл за сборную Украины 27 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В составе "сине-желтых" был участником Евро-2020.

В начале 2022 года Марлос покинул Украину и вернулся в Бразилию. Там в течение года выступал за "Атлетико Паранаэнсе". В мае 2024 футболист официально завершил карьеру.