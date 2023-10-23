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Экс-депутат Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву, - "Схемы"

Фото: экс-депутат Александр Ефремов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Обвиняемый в государственной измене бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Как сообщается, Ефремов уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался. По данным "Схем", сейчас он находится в Москве.

Отмечено, что перед вторжением Ефремов неоднократно ездил в РФ - в последний раз в феврале 2022 года.

Журналисты установили, что Ефремов зарегистрировался в Москве, в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на его сына - Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость - около 4 млн долларов.

Журналисты также позвонили Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, он отказался отвечать.

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

В чем обвиняют Ефремова

Экс-депутат обвиняется в ряде преступлений. Среди них - подозрение в содействии созданию группировки "ЛНР". Кроме того, он помогал захватывать административные здания Луганской ОВА и СБУ 2014 года.

Также его обвиняют в госизмене. Дело по нему находится в стадии судебного разбирательства.

В 2019 году Ефремов вышел из-под стражи после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска (Луганская область). Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца, которую после этого не продлили.

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Война России против УкраиныАлександр ЕфремовПартия регионов