RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-зірка "Шахтаря" очолив скромний клуб на батьківщині

Фото: Елано Блумер знайшов новий клуб (facebook.com/elanoblumer)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Бразилії Елано Блумер став головним тренером клубу тамтешньої Серії B "Наутіко". На піку кар'єри він провів 2,5 сезони за донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець працевлаштувався у штаті Пернамбуку. Головним завданням молодого тренера стане порятунок "опосумів" від вильоту в 3-й дивізіон.

Елано розпочав тренерську кар'єру в 2017 році з посади асистента в рідному "Сантосі". Тоді ж він двічі очолював гранд у статусі в. о. головного тренера. Самостійно тренував "Інтернасьйонал" із Лімейри, "Фігейренсе" та "Ферровіарію".

Елано-футболіст після чотирьох сезонів у "Сантосі" перебрався в "Шахтар" у лютому 2005-го. У складі "гірників" провів 79 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та віддав 8 асистів. Із донеччанами здобув 2 чемпіонства та Суперкубок України, а потім за 12 млн євро перейшов у "Манчестер Сіті".

Також Елано виступав за "Галатасарай", "Сантос", "Греміо", "Фламенго", індійський "Ченнаїн". У складі збірної Бразилії тріумфував на Копа Амеріка-2007 і Кубку конфедерацій два роки опісля.

"Наутіко" – 24-разовий чемпіон штату Пернамбуку. Найкращим результатом у чемпіонаті Бразилії залишається 6-те місце в сезоні-1984.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News