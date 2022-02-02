Екс-зірка збірної України офіційно знайшов новий клуб в Бразилії

Контракт підписано до кінця 2022 року.

Марлос гратиме під номером "10".

В минулому сезоні "Атлетіко Паранаенсе" зайняло 14 місце в чемпіонаті Бразилії.

Хто такий Марлос

Марлос Ромеро Бонфім – 33-річний український футболіст бразильського походження.

З 2006 по 2011 роки виступав за бразильські клуби "Корітіба" та "Сан-Паулу".

Грав за харківський "Металіст" в період 2012-2014 років. За харків’ян провів 53 матчі, в яких відзначився дев’ятьма голами.

В 2014 році перейшов у "Шахтар", гравцем якого залишався до кінця 2021 року. В складі "гірників" зіграв 179 матчів та забив 59 голів.

З "Шахтарем" вигравав по чотири рази Чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

У вересні 2017 року Марлос отримав українське громадянство, а вже в жовтні дебютував за збірну України. У її складі провів 27 матчів та забив один гол.