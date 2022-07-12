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Екс-зірка "Манчестер Юнайтед" переїхав за океан

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Мельбурн, Вівторок 12 липня 2022 13:28
Екс-зірка "Манчестер Юнайтед" переїхав за океан Фото: Луїш Нані приміряв футболку нового клубу (melbournevictory.com.au)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон Європи-2016 у складі збірної Португалії Луїш Нані продовжить ігрову кар'єру в чемпіонаті Австралії. Там він захищатиме кольори "Мельбурн Вікторі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний вінгер узявся відкрити для себе ще один чемпіонат. У складі "Мельбурн Вікторі" він проведе мінімум два роки та виступатиме під звичним 17-м номером.

Нані перебрався до Австралії в статусі вільного агента. У сезоні 2021/22 португалець встиг вдруге спробувати сили в Серії А, де не врятував від вильоту "Венецію" (10 матчів, 1 асист). До цього досвідчений вінгер віддав 3 сезони американському "Орландо Сіті".

Нані зробив собі ім'я в "Манчестер Юнайтед". У складі манкуніанців він провів 7 сезонів і здобув 4 чемпіонські титули, кубок Ліги чемпіонів та низку інших трофеїв. Усього за МЮ португалець зіграв 229 поєдинків (41 гол, 73 результативні передачі). Також грав за "Спортінг", "Фенербахче", "Валенсію" і "Лаціо".

Кольори збірної Португалії Луїш Нані захищав у 2006-2017 рр. і допоміг національній команді тріумфувати на Євро-2016. Загалом за "обраних" провів 112 матчів, у яких забив 23 м'ячі.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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