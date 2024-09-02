Кличко-младший присоединился к четвертьфиналисту Евролиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

19-летний сын экс-чемпиона мира по боксу, а ныне – городского головы Киева засветился на фотографиях с подготовки монегасков к новому сезону. Он тренируется вместе с первой командой в Италии.

"Монако" пока не объявлял о контракте с Кличко-младшим. Предыдущий сезон украинец отыграл за океаном на школьном уровне, а в новом должен был дебютировать в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Там центровой попал в команду Амхерст-колледжа.

Кличко-младший обратил на себя внимание выступлением на Евробаскете U-20, где украинская молодежка дошла до финала. Он вынужденно стал основным из-за травмы Назария Кулишенко. Средние цифры резервиста – 6.9 очков, 5.1 подбора, 0.4 передачи за 15.2 минуты на паркете.

В прошлом году состав "Монако" пополнил другой молодой украинец – Владислав Семерич. Центровой переехал в княжество из испанского "Тенерифе". Он провел полный сезон в составе команды U-21 монегасков. Статистика украинца в молодежном чемпионате Франции – 6.2 очков, 4.3 подбора, 0.5 передач за 16.3 минут в игре в среднем.