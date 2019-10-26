Екс-заступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), який перебував на посаді з 2015 по 2019 роки. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як зазначається, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківська ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн гривень.

При виконанні вказаних робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн гривень.

Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

Фото: обшуки (khar.gp.gov.ua)

Прокуратурою області встановлено, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.

Наразі встановлюються інші службові особи, причетні до розкрадань бюджетних коштів.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) викрила чотирьох колишніх чиновників Київської обласної державної адміністрації, які завдали державі збитків на 232 млн гривень.

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію колишньому очільнику однієї з ОДА.