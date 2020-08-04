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Чемпіон світу і Європи Касільяс завершив кар'єру

Порту, Вівторок 04 серпня 2020 15:45
Чемпіон світу і Європи Касільяс завершив кар'єру
Фото: Ікер Касільяс (instagram.com/ikercasillas)
Автор: Вера Олейник

Легендарний голкіпер оголосив про свій відхід з великого спорту

Чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи Ікер Касільяс прийняв рішення завершити професійну кар'єру футболіста у віці 39 років. Воротар не виходив на поле з літа 2019 року.

Про своє рішення Касільяс написав в Twitter.

У травні минулого року голкіпер, будучи гравцем "Порту", переніс серцевий напад. Йому стало погано під час тренування.

Більшу частину клубної кар'єри голкіпер провів у мадридському "Реалі", вихованцем якого він є. У складі "вершкових" він п'ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі - Кубок країни, тричі - Лігу чемпіонів.

У 2015 році він перейшов у "Порту", з яким виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Португалії.

Касільяс також є чемпіоном світу 2010 року та дворазовим чемпіоном Європи (2008, 2012) у складі збірної Іспанії.

Тепер Ікер повинен повернутися в "Реал" на одну з адміністративних посад. Раніше він планував поборотися за місце глави Федерації футболу Іспанії, але передумав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Касільяс під час відновлення після інфаркту буде працювати на керівній посаді в "Порту".

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