Экс-военные США попросили Верховный суд не давать иммунитет Трампу

Более десятка отставных четырехзвездочных генералов, адмиралов и других бывших военачальников в понедельник подали в Верховный суд жалобу, выступая против заявлений бывшего президента Трампа об иммунитете по его уголовным делам.

По словам высших военных, заявления Трампа “поставят под угрозу роль вооруженных сил в американском обществе, конституционный порядок США и национальную безопасность” а также окажут “глубоко негативные последствия для военнослужащих”.

Адвокаты бывшего президента утверждали, что обвинения против Трампа, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, должны быть сняты, потому что в то время он исполнял обязанности президента. Прокуроры осудили эту идею как “новое и радикальное” заявление.

Среди подписавших отчет: бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, адмирал в отставке. Тэд Аллен и отставной генерал. Джордж Кейси, Карлтон Фулфорд, Крейг Маккинли и Чарльз Крулак.

Группа утверждала, что предоставление Трампу иммунитета против уголовных обвинений может открыть дверь для будущего вмешательства исполнительной власти в выборы в стране и может поставить под угрозу национальную безопасность.

“Понятие такого иммунитета, как в целом, так и конкретно в контексте потенциального отрицания результатов выборов, угрожает поставить под угрозу безопасность нашей страны и международное лидерство. Особенно в такие времена, как нынешнее, когда антидемократические, авторитарные режимы находятся на подъеме во всем мире, такая угроза нетерпима и опасна”, - сказано в заявлении.

Также высшие военные сказали, что если суд согласится с аргументами Трампа, это разрушит отношения между главнокомандующим и военными, потому что президенту не придется следовать закону, в то время как военные все равно будут.

"Ситуация может в конечном итоге создать вероятность того, что военнослужащие окажутся в невозможном положении, когда им придется выбирать между следованием своему главнокомандующему и подчинением законам, принятым Конгрессом", говорится в брифинге.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

Ранее мы писали, что Трампа обязали уплатить более 450 млн долларов по делу о мошенничестве.

Также мы сообщали, что 16 февраля 2024 суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 млн долларов. Он признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет. Также судья запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.