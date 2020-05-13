Екс-тренер "Валенсії" може повторно очолити клуб

Іспанський фахівець Унаї Емері, який перебуває зараз без роботи, є одним з головних кандидатів на посаду головного тренера "Валенсії". Про це повідомляє Marca.

У клубі незадоволені результатами, які показує команда під керівництвом нинішнього наставника Альберта Селадес. Його контракт розрахований до 2021 року. Тому керівництво обговорює варіант із запрошенням 48-річного фахівця, який працював з командою в період з 2008 по 2012 рік. Тоді "кажани" тричі займали третю сходинку в Ла Лізі, один раз виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і ще один раз в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Останнім місцем роботи Емері був лондонський "Арсенал". За його керівництвом команда виступала не зовсім вдало, хоч і дійшла до фіналу Ліги Європи. У 2016 році він очолив ПСЖ і виграв з клубом сім трофеїв.

На момент припинення чемпіонату Іспанії через пандемію коронавірусу команда посідала сьоме місце в турнірній таблиці. Від зони Ліги чемпіонів команда відстає на 4 очки.