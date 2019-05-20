Екс-тренер "Шахтаря" Луческу домовився про співпрацю з "Бешикташем"

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу з наступного сезону буде працювати наставником турецького "Бешикташа". Про це повідомляє Fanatik.com.tr.

Напередодні 73-річний фахівець домовився з керівництвом "чорних орлів" про всі деталі співпраці. Румунський наставник підпише дворічний контракт, за умовами якого буде отримувати по 2 мільйони євро за сезон. Зазначається, що він очолить "Бешикташ" з наступного сезону.

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, з якої він був звільнений у нинішньому році. Цікаво, що на тренерському містку "Бешикташа" Мірча Луческу змінить Шенола Гюнеша, який перейде на роботу зі збірною Туреччини.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Мірча Луческу, швидше за все, займе технічну посаду в "Бешикташі". Зокрема, згадувався пост спортивного директора.